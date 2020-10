Fabrizio Corona e Nina Moric. Parola al figlio Carlos: la sua verità – VIDEO

Fabrizio Corona e Nina Moric. Dopo la lite mediatica a suon di post su Instagram e ospitate in tv, mette un punto decisivo il figlio della coppia, Carlos

L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, e la sua ex compagna e modella, Nina Moric, sono sempre stati protagonisti di querelle accese finite sotto la luce dei riflettori. Il loro è un rapporto burrascoso, fatto di plateali riavvicinamenti e altrettanto repentini distacchi. Il legame che li tiene saldamente inscindibili è la presenza del loro unico figlio, Carlos Maria, spesso al centro di aspre battaglie, come avviene purtroppo talvolta per la prole di genitori separati che non riescono a trovare punti d’accordo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 7 Ago 2020 alle ore 8:11 PDT

Qualche giorno fa l’ennesimo scontro. L’antefatto: qualche giorno fa Fabrizio Corona aveva annunciato tramite Instagram di essere affetto da Covid19. Ha fatto discutere quindi la presenza nella sua dimora del figlio. Il pensiero più comune è stato quello relativo alla salute del ragazzo, messa a repentaglio. La più infervorata in tal senso è stata ovviamente la madre, Nina Moric, la quale lo avrebbe accusato e reguardito anche con mezzi legali.

In una telefonata registrata dalla stessa Moric, Carlos Maria ha detto che il padre non sarebbe stato contagiato ma avrebbe organizzato tutto per fare un dispetto all’ex modella croata, una strumentalizzazione poiché la donna è molto amata dal ragazzo.

Ne è seguita una reazione molto violenta da parte di Fabrizio Corona; in un video postato sul suo canale Instagram ha rivolto parole concitate nei confronti dell’ex moglie e del suo avvocato, che lo accusano di comportamento non ortodosso nei confronti del figlio.

LEGGI ANCHE –> Zoe Cristofoli, bellezza incandescente illuminata dal sole: stupenda – FOTO

Fabrizio Corona e Nina Moric. Il video verità di Carlos Maria

Visualizza questo post su Instagram IO CARLOS MARIA. Un post condiviso da Carlos Maria Corona (@carlosmariacoronathereal) in data: 27 Ott 2020 alle ore 8:23 PDT

Giunge il capitolo finale della vicenda. La parola passa all’oggetto della questione, Carlos Maria il quale, scegliendo anche lui Instagram per diffondere il suo messaggio, dice: “Ho sbagliato io. Ciò che è accaduto mi ha fatto riflettere. Ho fatto una cavolata perché in quel momento non ero al meglio. Voglio che la mia famiglia stia bene, sia quella in Italia che in Croazia. Voglio che mia madre e mio padre stiano bene. Se ci sono dei litigi che siano costruttivi.”

LEGGI ANCHE —–> Amici, ci saranno due grandi assenze: le anticipazioni

Visualizza questo post su Instagram

Non sono mancati i commenti di vicinanza e preoccupazione degli utenti: “I tuoi occhi parlano piu di mille parole… spenti e sofferenti”, “Quello che devi volere è cercare il tuo bene”, “Mi piaci tanto e ti auguro tutto il bene del Mondo, sei un ragazzo speciale, non dimenticarlo mai”, “Una cosa è certa caro Carlos che qualsiasi cosa sia successa, NON È Colpa tua. Proprio no.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.