Grande Fratello, discussione nel pomeriggio: “Hai parlato male di me”. Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno parlato una volta e per tutte del loro rapporto precipitato in questi giorni

Oggi al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Francesco Oppini hanno finalmente avuto un chiarimento. I due all’inizio avevano molto legato, avevano un atteggiamento molto da mamma e papà con Tommaso Zorzi e questo li aveva resi tanto uniti tutti e tre. Poi sono arrivati gli screzi, entrambi hanno messo in dubbio la buona fede l’uno dell’altro per il loro affetto con Tommaso, diverse situazioni li hanno portati ad allontanarsi sempre di più, fino ad arrivare al punto di nominarsi a vicenda al televoto. Dopo diversi giorni di lontananza, dopo pranzo hanno deciso di mettersi in giardino e chiarire.

Grande Fratello Vip, arriva il chiarimento tra Stefania Orlando e Francesco Oppini: “Sei una brava persona”

Stefania ha chiesto a Francesco perché continua a dire che si conoscono da vent’anni se si sono visti soltanto una volta quando lui era piccolo, e lui ha risposto che anche se non si sono frequentati ha continuato a ricordare nel tempo la bella persona che è. Che forse l’aveva un po’ idealizzata ma ci sta il conoscersi a livello più umano convivendo in una casa. Hanno chiaro entrambi i loro punti di vista: Francesco non ha apprezzato che Stefania gli abbia parlato dietro e lei ha risposto di essere una persona molto riflessiva e che aveva bisogno di qualche giorno di tempo prima di cercare un chiarimento con lui.

Alla fine si sono detti di volersi bene e di essere entrambe delle belle persone, e hanno suggellato la loro pace con un abbraccio. Da adesso le cose torneranno come un tempo?