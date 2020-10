Grande Fratello Vip, inquilini contro Gregorelli: “Vicini perché piacciono al pubblico”. Dayane Mello si è sfogata con l’amica Adua Del Vesco e ha rivelato i suoi dubbi

Al Grande Fratello Vip i concorrenti sono sempre più divisi. Oggi Dayane Mello e Adua Del Vesco si sono rintanate in camera e hanno cominciato a parlare dei loro coinquilini. Da diversi giorni le due hanno deciso di distanziarsi dal gruppo perché vedono troppe strategie nella casa e non sono convinte di quello che sta succedendo. Hanno rivelato di aver cambiato idea su Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, e di essere sempre più sospettose nei confronti dei loro ex compagni di stanza. In particolar modo di Pierpaolo Pretelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

“Io al momento mi fido solo di Enock e di Massimiliano” ha sottolineato Adua, seguita da una Dayane ancora più sospettosa. “Pierpaolo pure è un bravo ragazzo, ma hai visto com’è cambiato da quando è entrata Elisabetta? Non sta più con nessuno, passa tutto il suo tempo con lei, non dedica neanche dieci minuti agli altri. E sai perché? Ha capito che questa cosa della storia d’amore piace molto al pubblico”. Adua ha difeso il ragazzo, dicendo che è davvero molto preso da Elisabetta, ma Dayane non è convinta. Adua ha sottolineato: “Lui ha deciso di fare questo percorso in questo modo, di non interagire con noi ma soltanto con lei, è una sua scelta. Ognuno fa come vuole”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Vip, incidente nella notte: lacrime e paura in casa

“Io la mia idea me la sono fatta e non torno più indietro” ha rivelato Adua. “Mi dispiace solo di essermi fatta condizionare da alcune persone, non parlando con qualcuno che sto scoprendo in questi giorni. Se solo potessi tornare indietro…”