Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo lascia la serie? L’annuncio ufficiale. Meredith Grey è entrata nelle nostre case tantissimi anni fa e ora l’attrice che la interpreta ha rivelato che la fine potrebbe essere vicina

Grey’s Anatomy è una delle serie più amate di sempre. È cominciata tanti anni fa e da allora è entrata nella casa degli italiani a tempo indeterminato. Abbiamo sognato con il gruppo dei cinque specializzandi che rincorrevano il sogno di diventare chirurghi, tra storie d’amore, sofferenza e momenti molto intensi. E poi ci siamo innamorati di Meredith e Derek: lei specializzanda, lui il suo capo. I due si sono conosciuti la sera prima del primo giorno di Meredith in ospedale e sono rimasti incastrati in questa storia che si è rivelata la più importante della loro vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Ellen Pompeo says the end of #GreysAnatomy could be near. “We don’t know when the show is really ending yet. But the truth is, this year could be it" https://t.co/F88BUp28Su pic.twitter.com/Z6tJXZZOgu

— Variety (@Variety) October 28, 2020