Splendida e dalla bellezza sconfinata, Julia Procopio continua ad imporsi sulle scene social italiane. Ormai è già una influencer di successo.

In tanti l’hanno conosciuta per le sue partecipazioni a ‘Ciao Darwin’, e Julia Procopio di strada ne ha fatta nel corso degli anni. Lei è una 28enne di origini calabresi, che sui social network ha intrapreso da tempo il percorso giusto affinché possa diventare una influencer di successo.

La Procopio inizia a farsi un nome nelle discoteche, come ragazza immagine, cubista e ballerina. Da lì alla televisione il passo è breve ed eccola quindi nei programmi condotti da Paolo Bonolis, sempre molto seguiti. Nella primavera del 2019, quando il mondo era ancora distante dal piombare nell’incubo del Coronavirus, Julia fece parlare di sé per le prove di coraggio messe in atto a ‘Ciao Darwin 8’. La ragazza infatti era entrata a stretto contatto con locuste, blatte, topi ed addirittura serpenti.

Julia Procopio, lei è tra le influencer più belle che ci siano in Italia

Tutti esserini che per tanti di noi sono da vedere come creature alla stregua di mostri. Questo però ne ha messo in luce quello che è un tratto distintivo del suo carattere. La determinazione, il coraggio, il sapere osare. Prerogative che non appartengono a tutti. E da allora infatti la sua popolarità si è accresciuta. Tra l’altro Julia è anche bellissima, ed è la prima cosa che balza agli occhi.

Dalle forme prosperose, con un sorriso che incanta, la ragazza ha saputo comunque distinguersi anche per altro. Ad esempio per il buonumore che sempre trasuda dai post pubblicati sul suo profilo Instagram.

