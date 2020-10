Justine Mattera in costume bianco, scollatissimo: pura sensualità – FOTO

Justine Mattera. La showgirl americana, italiana d’adozione, pubblica uno scatto su Instagram che sa d’estate. Grande carica sensuale

La showgirl americana, originaria di New York, Justine Mattera, deve la sua fama ai sui tratti particolari, così somiglianti all’iconica star di Hollywood, Marylin Monroe. Circa 20 anni fa l’hanno portata alla ribalta, facendola conoscere al pubblico.

Adesso, fatti suoi i nuovi metodi di comunicazione digitale, è diventata anche una star del web, non solo della televisione: quasi 500 mila follower per lei; una donna dalla bellezza cristallizzata nel tempo, che non accenna a sfiorire. All’età di 49 anni il suo corpo è tonico e sinuoso, frutto delle dure sessioni di allenamento che lei stessa immortala su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 26 Ott 2020 alle ore 12:32 PDT

Proprio il suo amore per lo sport l’ha fatta uscire allo scoperto con dichiarazioni importanti riguardo le nuove restrizioni del DPCM in corso varato per la pandemia da Covid19. La chiusura di palestre e piscine ha fatto insorgere molte persone, tra queste Justine che ha detto: “La piscina è necessaria. Pensate alle gestanti che ne fanno uso per migliorare le loro condizioni in gravidanza, a chi fa riabilitazione dopo un incidente o infortunio, a chi usa lo sport per combattere stress e situazioni psicologiche particolari.”

Justine Mattera. Una sirena d’autunno