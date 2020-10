Laura D’Amore, sguardo mozzafiato | Splendida anche “no makeup” FOTO

Laura D’Amore ha pubblicato una nuova foto, tramite il proprio profilo Instagram, in cui risalta la sua bellezza e il suo incredibile sguardo

Laura D’Amore non è solo indiscutibilmente una ragazza bella e indubbiamente affascinante. La giovane ha una marcia in più rispetto ad altre influencer che si trovano sui social network. Non è quindi un caso che la giovane abbia conquistato un successo vertiginoso su Instagram.

La hostess di Alitalia con la sua bellezza naturale e il suo fascino innato è riuscita a entrare nel cuore di tantissime persone. Sono 715mila, per la precisione, gli utenti che seguono il suo profilo su Instagram.

Laura D’Amore “no makeup” | Sguardo mozzafiato – FOTO