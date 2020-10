Laura Pausini fantastica sui social, l’annuncio sorprende i fan – FOTO

Laura Pausini ha stupito tutti i suoi fan con un annuncio sui social: la cantante ha postato anche una bellissima foto.

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti più apprezzate dal pubblico italiano. In questi tempi difficili, l’artista torna con il singolo ‘Io sì’ (Seen): la canzone è nata in lingua inglese ed è stata tradotta in italiano. Il brano è anche la colonna sonora di ‘La vita davanti a sé’, film di Edoardo Ponti con Sophia Loren nei panni della protagonista. Ma non solo italiano ed inglese: ‘Io sì’ vanta ben 5 versioni, comprendendo oltre alle lingue già citate anche lo spagnolo, il portoghese e il francese. Laura ha fatto uno splendido annuncio sui social network, accompagnandolo con una bellissima foto.

Laura Pausini, il bellissimo annuncio sui social

‘Io sì’ è una canzone decisamente fenomenale e carica di significato. Laura ha postato su Instagram una foto bellissima, in cui indossa un outfit total black. La cantante è dietro al ciak. “Da venerdì finalmente potrete vedere il videoclip di #IoSi (Seen)! Il video è stato diretto da Edoardo Ponti, regista del film The Life Ahead/ La Vita Davanti A Sé, di cui il brano è la canzone originale”, ha annunciato la 46enne nella didascalia. Come se non bastasse, la Pausini ha anche spiegato che nel video ci sarà un cameo della Loren.

Laura, qualche giorno fa, ha postato uno scatto in cui è negli studios di ‘La Voz’, programma di Antena 3 (lei è coach).

