Matrimonio a prima vista, c’è il ritorno alla realtà: le reazioni

Con Matrimonio a Prima Vista 5 non ci si annoia. Le tre coppie affrontano l’impatto con la famiglia e gli amici, ecco cosa è successo

Matrimonio a Prima Vista va avanti a vele spiegate su Real Time. Ieri sera la quinta puntata che ha messo ancora alla prova i novelli sposi. Per loro il ritorno alla realtà, l’incontro-scontro con le famiglie e gli amici.

E come spesso accade, anche nelle coppie create a tavolino, non tutti reagiscono allo stesso modo. Da un lato l’idillio di una storia d’amore che sembra funzionare, dall’altra le difficoltà e non piccole.

Il matrimonio di Luca e Giorgia procede a gonfie vele. Lui è accolto a braccia parte della famiglia di Giorgia e gli sembra finalmente di far parte di una famiglia che non ha mai avuto. Lei, è festeggiata dagli amici di Luca che hanno organizzato una seconda cerimonia nuziale. È qui che Giorgia incontra e conosce l’ex fidanzata di Luca, un vero fantasma per lei e trova una grande sorpresa. Si piacciono subito.

LEGGI ANCHE –> Beautiful, Bridget torna nella soap dopo 10 anni: com’è diventata oggi

Matrimonio a prima vista, tensioni e distanze

Non va bene, invece, tra Andrea e Nicole. Lui confessa che il suo aspetto fisico non le convince del tutto e lei offesa gli ha rinfacciato i momenti di intimità trascorsi. I familiari di Andrea però la accolgono bene e lei si sente in un certo senso ripagata trovando quel rispetto che forse Andrea non gli ha mai dato. Questo ha allentato la tensione tra i due, Andrea si lascia un po’ andare e inizia addirittura ad essere geloso della moglie mentre prende lezioni di ballo.

Umori ancora diversi tra Gianluca e Sitara. Pare che i due non riescano a trovare proprio nessun punto di incontro. La loro convivenza non è partita affatto bene, lei è parecchio aggressiva e lui si allontana.

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi assente a Le Iene: il motivo in un messaggio

È in questa situazione di tensione che è intervenuta l’esperta Nada Loffredi che ha parlato con Sitara dicendole di cambiare atteggiamento. Dopo un lungo pianto la donna pare si sia ammorbidita, ma basterà?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.