Melita Toniolo e il significato profondo dietro ai suoi tatuaggi-FOTO

La Toniolo condivide una foto e anche un pensiero con i suoi follower, riguarda i tatuaggi che ha sul corpo

Melita Toniolo svela alcun significati dei suoi tatuaggi ai follower. Condivide una foto di lei mentre guarda a terra e sorride, poi scrive nella didascalia:“Non parlo quasi mai dei miei tatuaggi. Non li ho mai contati. Forse ne ho una decina. Raccontano tutti un momento della mia vita intenso. Talmente intenso che certi non me li ricorso nemmeno. Scherzo”.

La showgirl continua dicendo:”Sono quasi tutte frasi. La cosa più interessante è che nessuno mi ha mai chiesto, perché hai scritto questo?”. Essenso profonda sarebbe difficile trovare nelle spiegazioni la stessa intensità del motivo per cui sono stati fatti”.

Il tatuaggio preferito e più bello di Melita Toniolo, a chi è dedicato?

La Toniolo svela qual’è il suo tatuaggio preferito e perché. Sono due omini stilizzati disegnati da Andrea, il suo compagno ed è un simbolo del loro primo incontro. Un’altro tatuaggio importante per lei lo deve ancora fare e anticipa ai follower quale sarà. Il nome di Daniel, suo figlio, scritto da lui stesso. Sono in molti a dedicare i tatuaggi ai figli, perché averli sulla pelle per sempre è anche un simbolo di amore eterno che non svanirà mai nemmeno con il tempo.

La Toniolo conclude il suo post rivolgendosi agli utenti e dicendo:”Anche voi avete dei tatuaggi fatti per qualche motivo? O li avete tutti fatti dopo qualche spritz? (che poi sono importanti anche quelli)”. La Toniolo è una persona profonda anche se timida, è lei stessa a dichiararlo. Condivide spesso frasi profonde sulla vita e sull’amore, nelle stories IG condivide un estratto del libro che sta leggendo intitolato “Chi ama torna sempre indietro”.

Nel pezzo c’è una riflessione sulla vita, il libro si rivolge ai lettori chiedendo loro se cambierebbero qualcosa del loro passato, se potessero tornare indietro nel tempo. La Toniolo commenta l’estratto scrivendo “Leggerezza vade retro”. Sicuramente è un pensiero molto negativo e pesante.

