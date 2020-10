Novità in casa Vodafone, addio alla “voce” Federica Sassaroli

Comica e doppiatrice genovese, Federica Sassaroli ha registrato tutti i messaggi vocali in italiano e spagnolo, ora Vodafone l’ha sostituita con una voce digitale

“Il telefono da lei chiamato potrebbe essere spento o non raggiungibile”. Si tratta di una delle frasi più sentite in questi anni dagli italiani. Una voce familiare che non potremmo mai dimenticare e che orda, da inizio mese, la compagnia telefonica Vodafone ha deciso di rimpiazzare con un sistema digitalizzato, il robot Tobi.

Lei, la “voce”, si chiama Federica Sassaroli. La sua voce preregistrata rispondeva alle richieste degli utenti della compagnia telefonica ma anche a chi contattava un numero Vodafone irraggiungibile oppure spento.

Federica Sassaroli, “Vi avrei ringraziati per tutti i “v…” di questi 12 anni insieme”

Dopo dodici anni viene sostituita da una voce computerizzata. Fa sapere: “Essere sostituita da un’intelligenza artificiale mi rattrista un poco per tutti noi perché toglie quel tiepido calore che poteva dare sapere che c’era un essere umano dietro una voce. Capiterà anche con tutte le altre? Mi rattrista anche per me, sia chiaro, perché ad oggi mi permetteva di avere la certezza di continuare a fare arte. Ma la certezza non fa parte della vita e quest’anno ci è stato ricordato con insistenza“.

Così la speaker ha commentato sulla sua pagina Facebook questo passaggio epocale: “Oggi spengo la mia voce. Nel mio mondo immaginario vi avrei salutati con un messaggio da tutte le numerazioni di Vodafone e vi avrei ringraziati per tutti i “v…” di questi 12 anni insieme. Lo avrei fatto sia in italiano che in spagnolo”.

Federica Sassaroli è attrice, speaker, comica e doppiatrice genovese, poi trasferitasi a Milano e ora ad Acquata Scrivia. Vincitrice del Festival Nazionale del Cabaret in Rosa e del Festival delle Arti, Federica si è esibita allo Zelig di Milano e al Teatro della Tosse di Genova.

