Pamela Prati, il buongiorno in bianco e nero è fantastico – FOTO

Pamela Prati strega ancora una volta tutti con il suo charme. Il selfie in primo piano è meraviglioso per un’eterna bellezza come lei

Visualizza questo post su Instagram Dal cassetto dei ricordi…🎬📸🌺🦋 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 27 Ott 2020 alle ore 3:46 PDT

Pamela Prati in tutto il suo splendore su Instagram. La showgirl ha ripreso le forze dopo e si presenta in una forma smagliante. Lo scorso anno per la Prati non è stato un bel periodo.

È stata travolta dallo scandalo del Prati Gate e delle finte nozze con Mark Caltagirone, il suo compagno inesistente, che lei credeva di dover sposare nonostante non lo avesse nemmeno mai incontrato. La soubrette ha accusato le sue due agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo di averla plagiata, loro si sono difese e in corso ci sono anche delle dispute giudiziarie.

Dopo un periodo di assenza e di silenzio, la bella Pamela è tornata più vigorosa di prima in tutto il suo splendore. Ben 61 anni e non sentirli, lei che ha sempre fatto della sua eterna bellezza una delle sue carte vincenti. Un fisico da paura, quasi da ragazzina e quella sensualità che l’ha accompagnata da quando ha iniziato a fare spettacolo.

Pamela Prati, sguardo suadente e outfit elegante

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 🌺☀️ Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 28 Ott 2020 alle ore 2:42 PDT

Foto semplice ma belle quella con la quale Pamela Prati augura il buongiorno a tutto il suo pubblico. Un selfie in bianco e nero che la ritrae in primo piano e un outfit molto elegante com’è nel suo stile.

Pamela guarda dritta in camera con un’acconciatura classica, capelli liscia e corvino e un trucco che le accentua gli occhi. Contorno scuro e tutto il resto molto delicato. Labbra ben definite ma di un colore forse tenue, che dato il bianco e nero non possiamo ben definire.

Camicia chiara di seta e una giacca gessata al di sopra. Non ci lascia intravedere nulla di più Pamela Prati che lascia indefinito anche il luogo nel quale si trova. Sicuramente a Roma, nella sua amata città, ma non ci dà nessun’altro indizio.

Visualizza questo post su Instagram E allora…. dolce notte 🌙 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 24 Ott 2020 alle ore 4:23 PDT

Tutti i suoi followers sono letteralmente impazziti per questo nuovo scatto e l’hanno riempita di complimenti e commenti nei quali le ricordano quanto sia affascinante.

