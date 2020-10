Pandemia, morto il primo autista di bus Eav, Napoli

A Napoli è morto di Covid-19 il primo autista di bus della linea campana Eav. Aveva 55 anni e il suo nome era Cosimo Mugnano.

Il suo nome era Cosimo Mugnano, aveva 55 anni ed era un autista di bus della linea Eav. L’uomo era in servizio presso il deposito di Agnano, sulle linee flegree dell’ex Eavbus, che viaggia tra Napoli, Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida. Nell’azienda per ora sono stati contati 20 dipendenti risultati positivi e 27 restano in isolamento fiduciario a casa. La situazione peggiora di giorno in giorno e anche il settore del trasporto sta accusando l’incremento di contagi che si sta verificando.Risultato positivo al Coronavirus a inizio ottobre, era ormai ricoverato in ospedale da alcuni giorni a causa del peggiorare delle sue condizioni. Purtroppo non ce l’ha fatta.

I messaggi di condoglianze alla famiglia arrivano da parte di tutti i lavoratori Eav e non solo. Troppo spesso, in un periodo così delicato, ci dimentichiamo dei lavoratori che con coraggio e dedizione continuano a darci la garanzia di un servizio continuativo ed efficiente. Fra questi sono sicuramente da ammirare gli autisti dei mezzi pubblici che nonostante il cospicuo numero di persone che li frequentano, continuano ad assicurare un servizio eccellente.

Rischiano ogni giorno la loro salute e nonostante questo il servizio viene garantito solamente grazie al grandissimo senso di responsabilità dei propri lavoratori, a cui tutti noi dobbiamo un forte e sentito Grazie.

