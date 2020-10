Paola Barale. La verità sulla sua presunta storia con una donna

Paola Barale. La showgirl piemontese dice la verità sul gossip che la vedrebbe in coppia con una donna. Cosa pensa della fluidità sessuale

Negli anni sono stati parecchi i rumors che hanno visto protagonista Paola Barale, adducendo che la showgirl piemontese avesse una predilezione per il suo stesso sesso. Finalmente i tabù sono crollati, anche se esistono tutt’oggi delle resistenze, il lavoro degli attivisti della comunità LGBTQ+ ha ottenuto grandi risultati. Molti sono ancora i traguardi da raggiungere e quelli ottenuti sono stati perseguiti anche grazie ad esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che in primis ci hanno messo la faccia.

Parla dell’argomento dunque anche Paola Barale, ospite a ‘Oggi è un altro Giorno’ nel pomeriggio di Rai Uno, programma condotto da Serena Bortone. La showgirl prende di petto la questione senza remore: “Si sono dette un sacco di cose su di me, sul fatto che io avessi avuto relazioni con donne. Sono nata 53 anni fa e mi sono state inculcate delle idee difficili da spostare. Posso dire che sono indirizzata verso l’eterosessualità, tuttavia non escludo che in futuro possa innamorarmi di una donna. Fino ad ora, però, non è mai successo.”

Paola Barale. Cosa significherebbe innamorarsi di una donna

Paola Barale ha sempre mantenuto al sicuro la sua vita privata. In passato si ricordano tre relazioni importanti: quella con Marco Bellavia (ex conduttore di BimBumBam), il matrimonio con il ballerino Gianni Sperti ( sposato il 20 giugno 1998) e la lunga relazione con il modello israeliano Raz Degan, iniziata nel 2002 e conclusa nel 2015.

La donna si dichiara contenta del progressismo delle nuove generazioni: “Esse vengono definite fluide dal punto di vista sessuale. E’ una conquista, credo sia una cosa naturale. Ci sono sovrastrutture imposte dalla società, dalle religioni, dalla storia che devono essere scardinate.”

Paola Barale si dichiara single e dice al riguardo: “Non ho comunque appeso il cappello al chiodo, spero che arrivi quello giusto. Nel frattempo mi diverto con quelli sbagliati. È una frase che mia mamma detesta; io la dico in ogni modo. Se mi innamorassi di una donna ciò mi consentirebbe di avere una connessione mentale maggiore con lei, no?”

