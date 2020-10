Paola Di Benedetto, make-up super pop e sguardo che incanta – FOTO

Paola di Benedetto stupisce tutti con il suo nuovo look. In versione color addict piace e anche tanto. Followers in estasi

Bella, esplosiva e a dir poco conturbante, Paola Di Benedetto si lancia anche nel mondo del make-up. L’influencer, ex madre natura di Ciao Darwin inizia un nuovo percorso che arricchisce il suo background per valorizzare e accentuare la sua bellezza.

Su quella tutti d’accordo, a colpo d’occhio non ci sono rivali per lei che si è fatta apprezzare anche nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Grazie proprio alla sua bellezza unita a semplicità e pacatezza è arrivata dritta in finale e ha conquistati lo scettro.

Nella casa ha fatto sognare con le sue docce sexy e ineguagliabili e oggi continua a farlo tramite i social con i suoi scatti raffinati, pieni di glamour e ricercatezza, mai uguali. Tutti la invidiano e la guardano ammirati senza fiato. Anche se Paola ha occhi solo per il suo fidanzato, Federico Rossi. Ma lui cosa ne penserà del suo noovo look? Per vederlo vai su successivo.

Paola Di Benedetto, in versione color addict è fenomenale