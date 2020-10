La Turani è ancora sul Ponte dei Legno località montanara vicino a Brescia, appare stupenda in mezzo alle montagne

Paola Turani ancora in Montagna sul Ponte di Legno, i paesaggi sono mozzafiato e lei è bellissima. Il marito la immortala in mezzo alle montagne in un luogo che sembra ricordare il Montana, anche lei lo scrive: “Pensavo di essere in Montana..e invece sono a Ponte di Legno”. La Turani ci mostra i colori dell’autunno, dalle foglie rosse fuoco, alle tonalità di arancione, giallo e marrone.

Paola Turani e la collaborazione con Falconeri per il periodo terribile che stiamo vivendo

La Turani condivide nelle stories IG un offerta speciale per tutti quanti, fatta dal noto marchio di lana e cashmere Falconeri. L’influencer collabora spesso con il brand e infatti molti dei suoi post sono con indosso un capo di Falconeri. Il marchio è notoriamente di alta qualità ma anche di prezzi alti. Vista la situazione tragica in cui ci troviamo nuovamente a causa dell’emergenza da Coronavirus, che sta nuovamente mettendo a dura prova noi tutti.

Falconeri ha deciso di venire incontro alla clientela, tagliando un pò gli alti prezzi dei capi, è la Turani a comunicare la notizia. Le sue parole sono state:”Specialmente in questo periodo particolare che stiamo vivendo. Falconeri ha la forza di offrire ai suoi clienti un prodotto con una qualità altissima ad un prezzo accessibile. Ha quindi deciso di offrire la collezione dei capispalla, a dei prezzi super accessibili”. L’influencer invita poi gli utenti a cliccare sul link per dare un’occhiata alla pagina del marchio.

Certo è vero che normalmente i capi di Falconeri, sopratutto per quanto riguarda proprio i capispalla, come i piumini, giacche e gilet hanno prezzi di partenza altissimi. Però sicuramente è apprezzato l’impegno e la volontà di venire incontro alle persone in questo momento difficile per tutti.

