Real Sociedad Napoli dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Europa League Real Sociedad Napoli dove vederla, tutte le info che riguardano la trasferta in Spagna degli azzurri di Rino Gattuso.

Info Real Sociedad Napoli dove vederla. La partita è valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League ed impone a Lorenzo Insigne e compagni di tornare a casa con un risultato favorevole.

La compagine partenopea è chiamata ad affrontare sulla carta quello che è l’impegno più difficile del suo calendario europeo, in casa della più forte tra le sue tre rivali nel raggruppamento. La falsa partenza con una inaspettata sconfitta giunta per mano degli olandesi dell’AZ Alkmaar una settimana fa non ammette quindi un’altra sconfitta. Servono subito i 3 punti per raddrizzare la situazione ed agguantare almeno i baschi in classifica. Le due squadre non si sono mai incrociate nelle passate edizioni delle coppe europee.

Real Sociedad Napoli dove vederla, tutte le info

Partita Real Sociedad Napoli dove vederla e probabili formazioni. Sarà Sky, in esclusiva, a trasmettere l’incontro che andrà in scena all’Anoeta di San Sebastián. Fischio di inizio previsto per la serata di giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21:00. I tifosi azzurri dovranno sintonizzarsi sui seguenti canali:

Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre)

Sky Sport (numero 252 del satellite)

TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite)

SkyGo per abbonati, su pc, tablet e smartphone iOS ed Android

Live streaming in chiaro sul sito web di Tv8

Radio Kiss Kiss Italia e Rai Radio 1

Le probabili formazioni del match

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

All. Imanol Alguacil

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

All. Gennaro Ivan Gattuso