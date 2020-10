Roberta Ragusa e la figlia, Alessia Logli, la vita da modella dopo la tragedia

Alessia Logli racconta, in un’intervista, la sua vita privata dopo la tragedia che ha visto coinvolto il padre condannato a 20 di reclusione.

Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha deciso di raccontare, in un’intervista su Oggi, il procedere della sua vita dopo la tragedia che ha sconvolto la sua famiglia. Un tragedia che non è certo facile riuscire a dimenticare.

Il padre, infatti, è stato accusato per l’omicidio della moglie e condannato, per questo, a 20 anni di carcere, a Massa. Seconda la figlia sarebbe innocente e lo avrebbero condannato “senza prove”. Anche i media hanno fatto la loro parte, sempre secondo la ragazza; ormai avevano già deciso chi fosse il colpevole e non perdevano l’occasione di descriverlo come un essere inquietante. “Hanno fatto bene a guardare in casa nostra” ha commentato Alessia Logli, “Ma poi dovevano farlo anche in altre direzioni… E invece no”.

Alessia Logli, la sua vita ora

La giovane ragazza oggi è iscritta alla facoltà di Economia all’università di Pisa ma starà insieme al suo fidanzato, Kian, a Milano. Qui lui lavorare per alcune case di moda mentre lei andrà a lavorare per un’agenzia di modelle. A questo proposito la ragazza ci tiene a precisare “sfilate e studi fotografici non sono il miraggio di una ragazzina in cerca di successo. Sono gli appigli a cui mi aggrappo per rendermi indipendente”. Vista la situazione disperata che ha dovuto sopportare, Alessia adesso può contare solo su stessa e l’indipendenza un economica è un’ottimo punto di partenza.

