Sabrina Salerno continua ad incantare i suoi follower sui social network: la cantante mette in mostra il suo fisico da urlo.

Sabrina Salerno è sempre più inarrestabile sui social: la splendida cantante non intende lasciare la scena e nonostante l’età continua a mostrare il suo corpo da urlo. La nativa di Genova ha fatto impazzire tutti in televisione a cavallo tra gli anni ottanta e Novanta, mentre oggi lascia a bocca aperta anche il popolo del web. La Salerno, poco fa, ha condiviso uno scatto stupefacente in cui indossa un bikini strettissimo e sensuale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Belen Rodriguez, il letto disfatto è un giallo – FOTO

Sabrina Salerno splendida in bikini: che seno!!