Sara Croce continua a mostrare al popolo del web la sua bellezza incontrastata: la classe 1998 è sempre più attraente e sexy.

Sara Croce sta vivendo un momento poco felice: la ragazza sta avendo dei problemi con il suo ex fidanzato, il petroliere Hormoz Vasfi. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe 1 milione di euro per il risarcimento di tutti i regali che ha fatto alla giovanissima modella. Nonostante ciò, la nativa di Garlasco è sempre attivissima sui social network e ha postato poco fa uno scatto su Instagram a dir poco incantevole. La quarta classificata di ‘Miss Italia 2017’ sfodera un outfit niente male, con décolleté in bella vista.

Sara Croce fenomenale sui social, che outfit e che curve!

Visualizza questo post su Instagram @cuorestore.roma 🖤 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:09 PDT

Sara, nell’ultimo scatto condiviso sui social, indossa un paio di jeans e un cappottino molto bello. Nonostante sia decisamente coperta, il suo décolleté lascia ben poco spazio all’immaginazione. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante, il suo sguardo è da impazzire mentre il colore dei suoi occhi è spettacolare. Il post ha già raccolto 55mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti ovviamente tirano in ballo la sua vecchia storia con il magnate, qualcuno ironizza mentre altri la difendono.

Visualizza questo post su Instagram 🍑😆 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 28 Ago 2020 alle ore 10:44 PDT

Sara, nel corso dell’estate, ha infiammato il mondo dei social con i suoi stratosferici scatti in costume: tra lato A e lato B, i fan hanno avuto ‘pane per i loro denti’.

