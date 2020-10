Taylor Mega, outfit sportivo e posa sexy. Irresistibile | FOTO

Irresistibile Taylor Mega: l’outfit sportivo evidenzia il fisico mozzafiato della modella. Curve in mostra

Affascinante e sensualissima, Taylor Mega si mostra ai suoi followers in un outfit sportivo: l’aderentissimo tessuto – abbinato ad una posa “piccante” – esalta il fisico mozzafiato della modella, e lascia i fan letteralmente di stucco.

I commenti di apprezzamento si sprecano: “Tu sei la migliore!” – le dichiara un utente, e qualcun altro rincara la dose – “Ma quanto sei bella?!“.

Taylor Mega: biografia e carriera

Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Todesco, è uno dei personaggi più chiacchierati del mondo del web. Nata ad Udine nel 1993, la splendida modella nasce in una famiglia di umili origini: i suoi genitori sono allevatori di tacchini. Taylor ha una sorella a cui è legatissima, Jade Mega – anch’esso nome d’arte -, con cui condivide il mestiere di influencer.

Taylor, apprezzatissima come modella, ha creato una propria linea di bikini, scelta dalle donne che vogliono “sentirsi un po’ come lei“. Personaggio assai discusso, la Mega si è fatta conoscere al pubblico televisivo grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi, nell’edizione 2019.

Elogiata da tutti per il fisico “prorompente”, la modella ha di recente svelato i segreti con cui si mantiene in forma: la palestra e la sana alimentazione sono alla base di tutto. Tuttavia, come da lei stessa ammesso, non è mancato il ricorso alla chirurgia estetica. Noto a tutti è l’intervento che, prima di partecipare all’Isola, l’influencer ha fatto per “migliorare” il lato B.

Chiacchieratissima nei salotti delle trasmissioni televisive e sul web, Taylor è stata al centro del gossip anche per via delle relazioni con alcune donne. In particolare, ad aver fatto scalpore sono stati i brevi flirt con Giorgia Caldarulo ed Erica Piamonte.

Insomma, una vera e propria bomba ad orologeria, in tutti i sensi.

