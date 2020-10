Tumori: quale tipo di attività fisica potrebbe sconfiggerli

Attività fisica e tumori: 30 minuti di camminata al giorno ridurrebbero la possibilità di contrarre il cancro

In Italia, annualmente, si verificano 1.000 decessi che potrebbero essere evitati. Si tratta di decessi per tumore, che, come sottolineano gli esperti, verrebbero arginati da un moderato esercizio fisico: soltanto 30 minuti al giorno, per almeno 5 giorni a settimana.

Durante la Giornata di Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), l’argomento centrale è stato proprio il collegamento benefico fra tumori ed attività fisica.

LEGGI ANCHE> Denti sani e forti. Tutti i consigli per mantenere la nostra bocca in salute

Tumori: 30 minuti di camminata al giorno possono ridurli

Durante la Giornata precongressuale AIOM, tenutasi quest’oggi, gli oncologi hanno sottolineato la funzione benefica del movimento fisico; e, in particolare, della camminata.

“L’attività fisica rappresenta uno degli strumenti più importanti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili” – ha sottolineato Stefania Gori, Presidente della Fondazione.

L’esercizio motorio, stando ai dati, ridurrebbe del 7% la probabilità di ammalarsi di cancro, arrivando al 20% nel caso di tumore del colon, e al 25% nel caso di tumore dell’endometrio. Proprio per questo, uno degli obbiettivi di AIOM è quello di incrementare la percentuale di popolazione attiva.

Il programma della Fondazione verrà presentato nel corso della Giornata “Attività fisica e tumori”, prevista per il 29 ottobre in diretta web da Roma. In tale occasione, saranno esposti numerosi progetti e studi relativi proprio ai benefici dello sport: si tenterà di persuadere persone e pazienti a muoversi di più.

L’incremento dell’attività fisica non avrebbe soltanto uno scopo preventivo, ma anche curativo. Infatti, le ricerche hanno dimostrato che il movimento aiuta nella risposta alle terapie, e va a diminuire del 30% il rischio di ricadute in chi si è già ammalato.

Ecco, quindi, le 3 semplici regole da seguire per la prevenzione dei tumori, specialmente in tempi di Covid-19:

-Ritagliarsi 30 minuti al giorno da dedicare alla camminata, per 5 giorni a settimana.

-Organizzarsi attraverso degli esercizi di ginnastica casalinghi.

-Preferire sempre le scale all’ascensore.

LEGGI ANCHE> Gli alimenti che ti proteggono dalle malattie e ti fanno pure dimagrire

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter