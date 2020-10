Un Posto al Sole anticipazioni 28 ottobre: la decisione drastica di Clara. Stasera la ragazza comunicherà una cosa molto importante al suo compagno Alberto Palladini

La situazione tra Clara e Alberto sta diventando insostenibile. Clara aspetta un bambino e Alberto continua ad essere sfuggente, distante, aggressivo e i litigi tra di loro sono sempre più accesi. Per il bene del bambino lei ha sempre provato a sorvolare su tutto, anche perché molto innamorata, ma negli ultimi tempi sta cominciando ad aprire gli occhi. Sua madre è morta, si è circondata di tante persone che nel palazzo hanno cominciato a volerle bene come Patrizio, Angela, Giulia, Serena e tanti altri. Sentendosi un po’ più forte, Clara comunica ad Alberto di voler tornare a vivere a casa sua.

Un Posto al Sole anticipazioni di questa sera: Serena e Filippo sempre più vicini al chiarimento

Serena e Filippo si sono separati per molte incomprensioni tra di loro. Hanno avuto entrambi delle frequentazioni durante questo periodo, Serena in particolare che è rimasta incinta di Leonardo. Da quando ha perso il bambino, però, è Filippo quella che le sta più vicino e i due sembrano sempre più sul punto di fare pace e di ritrovarsi una volta e per tutte. Una notizia improvvisa però rischia di rimescolare le carte e cambiare nuovamente tutto, proprio ora che si stavano ritrovando e stavano riscoprendo il loro amore perduto. Cosa succederà?

Mentre Niko trascura sempre di più il suo lavoro, Bice è intenzionata a vendicarsi del marito Sergio che l’ha tradita. Per questo ha provato a corteggiare Michele ma Silvia non le ha permesso di avvicinarsi al marito: dopo essere stata costretta a rinunciare a questa preda, cercherà di consolarsi tra le braccia di Cotugno.