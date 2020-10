Uomini e Donne, dama contro Maria De Filippi: “Che hai da ridere?” e se ne va. Valentina ha deciso di uscire dallo studio dopo l’attacco di Aurora nello studio

Continua la conoscenza a Uomini e Donne tra Valentina e Germano, ma oggi in studio la situazione ha preso una piega piuttosto inaspettata. Valentina ha litigato bruscamente con Aurora, quest’ultima l’ha accusata di aver pubblicando delle foto sui social che la ritraggono in compagnia di Germano. Valentina non è proprio riuscita a capire cosa ci sia di male in questa cosa, e le due hanno cominciato a litigare. “Sono anni che sto in questo programma, per una volta che sono felice devo precludermi qualcosa? Io quello che faccio lo dico, lo dico a voi, alla redazione, lo dico a casa e a Germano”.

Uomini e Donne, Valentina Autiero in lacrime contro tutti: “Che c’è da ridere?”

In difesa di Valentina si schiera Gianni e Armando, che hanno attaccato Aurora dicendo che sarebbe dovuta essere Valentina a raccontare determinate cose e non una persona esterna al suo rapporto con Germano. In studio è scoppiato il caos più totale: le due donne urlavano, Maria rideva. Valentina si è arrabbiata con tutti, perfino con lei dicendole: “Tu ridi, ma non c’è niente da ridere” un attimo prima di lasciare lo studio. Tutti hanno incitato Aurora ad andare via, lei ha detto di non voler dare questa soddisfazione, ma alla fine non è riuscita a reggere tutti gli attacchi e ha abbandonato il programma.

“Tanto sono di Roma, se qualcuno vuole continuare la conoscenza, può conoscermi fuori. Non volevo darvi questa soddisfazione ma basta” ha sbottato, andando via dal programma, forse per sempre.

