Uomini e Donne, rivelazione choc di un tronista: “Potrebbe ammazzarsi”

Uno dei protagonisti dello show televisivo più pettegolezzo della Mediaset, Uomini e Donne ha appena riscontrato un momento di altissima tensione

E’ diventato in poco tempo il programma più rappresentativo della Mediaset, nel complesso con maggiori ascolti del Grande Fratello Vip. L’autrice dell’ennesima opera d’arte da “studio” non poteva che essere una big della televisione italiana: Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo ha pochi eguali che la contraddistinguono nell’inedito ruolo di conduttrice ad hoc. Da anni ormai sostiene in prima persona le difficoltà di chi ha deciso di mettersi in discussione, davanti al grande schermo.

Forse nessun altro palinsesto al di fuori di Uomini e Donne, può regalare emozioni e nozioni di crescita a chi decide di parteciparvi. Il programma pomeridiano dei “pettegolezzi” mette a confronto diverse generazioni di giovani e adulti, che non hanno ancora trovato la via dell’amore.

Uomini e Donne ha accresciuto la sua fama a livello mediatico grazie alla pubblicità sui social network e ai personaggi che vi partecipano. Tra questi oggi spicca la “storia” di uno di loro, che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso

Chi è il noto personaggio che ha lanciato l’appello shock a Uomini e Donne

Da tempo ormai il talk show in versione più adulta di Amici di Maria De Filippi ha guadagnato “terreno”, mettendo i partecipanti al centro dell’attenzione. Uomini e Donne, al giorno d’oggi vanta di un parterre, suddiviso tra Over e Under della categoria uomini e donne.

L’attenzione in queste ore si sposta tra gli Over degli uomini e in particolare di un “Cavaliere” che con il suo appello ha “gelato” il cuore degli appassionati della trasmissione. Parliamo di Nicola Mazzitelli, uno dei nuovi tronisti delle ultime puntate, alla ricerca della principessa “perfetta”.

Quest’ultimo si è reso protagonista di un racconto molto toccante che riguarda una delle sue fan. L’appello in dietta tv è finito tra le prime pagine e ritraevano un Mazzitelli piuttosto preoccupato per la situazione.

“Vi supplico, ma mi dovete aiutare in questo periodo. Una mia fan ha minacciato di togliersi la vita”. Dichiarazioni shock quelle di Nicola Mazzitelli che prima di lanciare il disperato l’appello in diretta tv aveva allertato i militari e le forze dell’ordine per risalire al contatto sospetto.

Un clima di dispiacere avvolge in questi istanti, la vita del tronista, che nel frattempo non può dedicarsi al suo personaggio televisivo, perchè impegnato a portare a termine questa difficile missione

