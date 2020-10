Valentina Vignali incantevole donna, versione red girl con fisico sexyi – FOTO

Valentina Vignali, che donna! Fisico statuario in versione red girl: l’influencer è sempre più sexy e fa impazzire i fans, foto.

Un fisico statuario e super sexy per Valentina Vignali che, a Piazza San Pietro, quando la situazione era normale, sfoggia uno stacco di coscia stupefacente. Con un abito rosso molto sensuale, con una profondo scollatura che lascia in primo piano il decolletè e uno spacco inguinale, l’influencer lascia tutti senza fiato completando il look con dei tacchi vertiginosi.

Capelli lunghi che le cadono sulle spalle e uno sguardo penetrante rendono ancora più bella l’ex gieffina, sempre molto presente sui social per la gioia di tutti i suoi fans. “Sì questa emoji è stata fatta a mia immagine e somiglianza”, scrive nella didascalia che accompagna la foto e che sembra richiamare la sua immagine con l’abito rosso.

Valentina Vignali, capelli raccolti e abito colorato aderente: uno spettacolo