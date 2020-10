Perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: muore ragazzo di 35 anni

Un ragazzo di 35 anni è rimasto vittima di un incidente stradale in moto consumatosi ieri sera a Ferno, in provincia di Varese.

Dramma nella serata di ieri a Ferno, comune in provincia di Varese, dove un ragazzo di 35 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il 35, stando alle prime informazioni, viaggiava in moto lungo via Trieste, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull’asfalto. Una caduta che non ha lasciato scampo al motociclista per cui ogni tentativo di soccorso del personale medico, giunto sul posto, si è rivelato vano. Per ricostruire la dinamica dei fatti, presso il luogo della tragedia, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge.

Varese, perde il controllo della moto e finisce sull’asfalto: muore motocilista di 35 anni

Un ragazzo di 35 anni è morto nella serata di ieri, martedì 27 ottobre, in un drammatico incidente stradale consumatosi lungo via Trieste a Ferno, in provincia di Varese. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione Varese News, il 35enne stava viaggiando in sella alla sua moto, quando, per cause ancora in fase di accertamento, intorno alle 22, ha perso il controllo della due ruote ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorsi della croce rossa di Legnano e un’automedica. Il personale sanitario ha provato a rianimare il motociclista, ma ogni tentativo si è rivelato vano. I medici si sono dovuti arrendere e constatare sul posto il decesso del 35enne, sopraggiunto per le ferite riportate.

Intervenuti sul luogo teatro della tragedia anche i carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto cadere il motociclista sull’asfalto.

Dai primi accertamenti pare che si sia trattato di un incidente autonomo che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli. Non si esclude l’ipotesi che il 35enne possa essere stato colto da un malore alla guida.

