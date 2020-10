Veronica Peparini fuori da Amici? La reazione dei fan – FOTO

Veronica Peparini, secondo un’indiscrezione, potrebbe non fare parte del cast della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi

C’è grande attesa per il via della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show, in onda su Canale 5, dovrà rispettare i provvedimenti messi in atto dal Governo per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. Così, in questi giorni stanno circolando indiscrezioni sul programma.

Si discute sull’organizzazione delle classi e degli studi, ma anche del cast della trasmissione. Quest’ultima dovrebbe essere presentata a novembre. Nel frattempo però, girano voci su possibili addii, anche di figure note e da molti anni presenti all’interno di Amici. Tra queste risalta la possibile assenza di Veronica Peparini.

Veronica Peparini fuori da Amici? Il dispiacere dei fan

Un vero e proprio colpo di scena che ha preso alla sprovvista molti suoi fan. I suoi ammiratori sono rimasti del tutto spiazzati da questa indiscrezione. Così alcuni di essi hanno commentato in questo modo la sua più recente foto della coreografa. C’è chi si è detto dispiaciuto per la presunta assenza della donna dal talent show. “Mi dispiace se non sarai ad Amici“.

E ancora c’è chi le chiede il motivo della sua presunta assenza da Amici. “Ma come mai non sarai maestra ad amici?“. E infine chi le fa i complimenti. “Sei una donna fantastica. Fuori è evidente, ma dentro sei pura e sincera. Quando balli si vede ancor di più la tua purezza,emozioni veramente in ogni cosa che fai. Grazie per tutti i capolavori e per ogni emozione“.

