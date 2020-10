Wanda Nara in mezzo alla natura, con gli amori della sua vita – FOTO

Wanda Nara si concede un momento di relax in mezzo alla natura, la showgirl argentina circondata dagli amori della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Capitana de mi alma y dueña de mi destino. Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 18 Ott 2020 alle ore 12:22 PDT

Sempre molto attiva e sorridente sui social network Wanda Nara. La showgirl argentina, nonostante Mauro Icardi non giochi più in Serie A, non è sparita, anzi, dai radar dei navigatori italiani di Instagram, che continuano a seguirla sempre con grande interesse. Non potrebbe del resto essere altrimenti, visto il fascino e l’attitudine sempre gioviale e piuttosto conturbante della bella sudamericana. Finita in realtà nel mirino della critica negli ultimi giorni per una festa di compleanno non proprio rispettosa delle regole anti-Covid. Wanda, in ogni caso, è abituata al chiacchiericcio.

Wanda Nara e lo scatto agreste, ma il dettaglio piccante non manca mai

Visualizza questo post su Instagram 🐎 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 28 Ott 2020 alle ore 9:08 PDT

Tra i tanti impegni, ogni tanto, un bel momento di relax anche per lei. Una delle sue passioni che recentemente i suoi followers hanno scoperto è quella dei cavalli. Così, lo scatto odierno su Instagram la ritrae seduta in un prato, attorniata da quattro splendidi cavalli. Una immagine che lascia anche un senso di dolcezza e di tenerezza.

Visualizza questo post su Instagram El amor puede esperar la cerveza no por que se calienta 😗 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 12 Ott 2020 alle ore 10:34 PDT

Ma Wanda non sarebbe Wanda se non regalasse ai suoi fan la solita spruzzata di sensualità e fascino provocante. Ecco dunque che, se si osserva bene, la camicetta è aperta quel tanto che basta da lasciar intuire la solita, vertiginosa, scollatura.

