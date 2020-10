X Factor, l’emozionante messaggio di Emma: “Sono dalla vostra parte”

È tutto pronto per i Live Show di X Factor ed Emma Marrone ha voluto dedicare un tenero messaggio alla sua squadra: ecco le sue parole

Giovedì 29 ottobre prenderanno il via i Live Show di X Factor e i dodici talenti scelti si sfideranno sul palco di settimana in settimana. Per questo motivo Emma Marrone ha voluto fare un in bocca al lupo speciale al suo team, quello degli Under Uomini. È la prima volta che la cantante ricopre il ruolo di giudice nel talent di Sky, nonostante questo se l’è cavata egregiamente durante le fasi di selezione. Il pubblico ha avuto modo di lasciarsi conquistare dalla sua personalità, considerandola perfettamente adatta al ruolo. Ma veniamo al messaggio che Emma ha voluto lasciare ai suoi pupilli.

LEGGI ANCHE -> Il Festival di Sanremo si farà? Parla Amadeus sulla decisione definitiva

Le parole di Emma rivolte a Blind, Blue Phelix e Filippo Santi

Ogni categoria è composta da tre artisti. Quella di Emma è formata dai giovani Blind, Blue Phelix e Filippo Santi, che dopo aver superato le audizioni generali hanno lottato per ottenere un posto ai Live Show. Le fasi del Bootcamp e del Last Call sono state piuttosto intense ed Emma non ha fatto mistero di essersi trovata in difficoltà. Tuttavia è riuscita a scegliere i tre talent da portare con sé nella fase finale e ad oggi sembra non avere più nessun dubbio a riguardo. Alla vigilia della partenza dei Live, ha rivolto un messaggio proprio a loro.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, a rischio la partecipazione di un ballerino

“Squadra è una parola bellissima soprattutto quando a farne parte ci sono persone che ogni giorno impiegano il loro cuore e il loro impegno per realizzare qualcosa di bello“, scrive. Un ringraziamento speciale anche ai professionisti che avranno il compito di fare da coach ai ragazzi, preparandoli alle esibizioni. “Grazie per essere al nostro fianco in questa bellissima avventura“.

Queste parole sono state accompagnate da una foto che ritrae l’intero team in posa, tutti rigorosamente con indosso la mascherina. Il più grosso in bocca al lupo va pero’ a Blind, Blue Phelix e Filippo Santi. “Sono dalla vostra parte“, sottolinea Emma. L’avventura a X Factor, per loro, continua.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter