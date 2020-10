Zoe Cristofoli, bellezza incandescente illuminata dal sole: stupenda – FOTO

Scatto al sole “invernale” per lady Hernandez, Zoe Cristofoli che con la sua bellezza è entrata a “gamba tesa” nel cuore dei fan

Chiama a raccolta i suoi follower per l’ennesimo “miracolo” che le ha riservato il Signore. La protagonista e web influencer, Zoe Cristofoli ha di nuovo fatto “breccia”, alla sua maniera, nel cuore incandescente dei follower.

La “regina” del web ha davvero poche eguali come lei che rendono le prime ore della giornata degli appassionati, uniche e con un “pizzico” di positività aggiuntiva. La modella, conosciuta anche con il nome d’arte di “Tigre di Verona” è famosa per una lunga “scala” di tatuaggi lungo il suo corpo, che definiscono la sua personalità.

Durante la sua carriera di studente prima e modella poi, non ha impiegato moltissimo tempo, per entrare tra le “grazie” di alcuni personaggi famosi. Sì, perchè Zoe ha attirato l’attenzione di Big di tradizione, del mondo dello spettacolo, come Fabrizio Corona e Theo Hernandez. Entrambi possiedono le caratteristiche per tenere forza all’impeto della Tigre di Verona

Zoe Cristofoli, il patto con “Madre Natura”

L’importanza del personaggio social di Zoe Cristofoli non è solo gambe e corpo, ma la web influencer veronese possiede anche altri doti carteristiche, come una grandissima intelligenza e determinazione di andare incontro ai “piaceri” della vita.

L’aiuto vien dalle persone che hanno deciso di entrare a far parte della sua vita come il terzino del Milan, Theo Hernandez, attuale compagno, con il quale condivide “scatti” intimi e incandescenti di vita.

Anche se i due non amano mostrarsi “assembrati” l’un l’altro, davanti alle telecamere condividono un affiatamento di pari livello a quello delle altre coppie del “Calcio”. Da Oriana Sabatini e Paolo Dybala a Agus Gandofo e Lautaro Martinez.

A differenza delle “concorrenti” calcistiche, i riflettori sono costantemente per lei, molto attiva sui social e in partciolare su Instagram, dove vanta di un appeal di tutto rispetto tra i follower. Zoe Cristofoli sembra aver fatto un patto con “Madre Natura” nell’ultimo scatto sull’attico di casa, illuminata completamente dal sole invernale.

Visualizza questo post su Instagram Hoy🧡✨… Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli) in data: 27 Ott 2020 alle ore 5:23 PDT





I follower già la conoscevano come la “Tigre” che brilla di luce propria, ora possono anche confermare che la sua bellezza spaziale è arrivata anche tra le “braccia” del Signore

