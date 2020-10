Addio a una persona cara, l’ultimo saluto di Brignano su Instagram

Enrico Brignano è molto addolorato per la perdita di una persona cara. Un ultimo addio sui social: “Ti manderò un bacio, ovunque tu sia. Riposa in pace”

Non si è mai pronti per dire addio ad una persona cara, specialmente se si è impreparati a ricevere quella notizia. C’è chi il dolore lo tiene dentro, nella parte più intima e chi invece attraverso una parola o un’immagine esprime la propria sofferenza. Così Enrico Brignano saluta la sua amica, la sua sarta di fiducia, Loretta una donna speciale che ha fatto parte della sua vita per anni e che resterà per sempre nel suo cuore.

Addio alla sarta di Brignano e Gigi Proietti

Enrico Brignano e Gigi Proietti hanno dovuto salutare per sempre la loro sarta di fiducia, la signora Loretta poiché un brutto male l’ha portata via. Sul profilo di Brignano rimbombano parole toccanti e un’immagine della donna fa da cornice a questo dolore.

“Una sarta personale e il custode dei segreti” scrive l’attore che ricorderà per sempre Loretta. Certe persone non si dimenticano mai.

