Aggredita da due rottweiler, grave una bambina di 6 anni

Tragedia a Capena dopo l’attacco di due rottweiler.La piccola è stata portata in codice rosso, in eliambulanza, al Policlinico Gemelli di Roma

CAPENA – È ricoverata in codice rosso la bambina di 6 anni aggredita da due rottweiler ieri pomeriggio a Capena alle porte di Roma. La piccola è stata trasportata in eliambulanza già intubata al policlinico Gemelli di Roma ma le sue condizioni sono gravi.

LEGGI ANCHE –> Diciottenne denunciata dal prof dopo la scappatella: è ai domiciliari

Stando a una prima ricostruzione, la piccola intorno alle ore 17 si trovava in viale del Castello nei pressi della sua abitazione quando i due cani, di proprietà dei vicini di casa, l’hanno azzannata. Sul posto per i rilievi e agevolare i soccorsi, i carabinieri della Stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

I medici attendono le prossime ore per rilasciare qualche dichiarazione sulla piccola che per ora come detto è in prognosi riservata. La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni al momento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.