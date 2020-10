Scatti Alena Seredova Instagram, l’amatissima showgirl ed ex modella ceca fa vedere a tutti la figlioletta Vivienne, nata nella scorsa primavera.

Visualizza questo post su Instagram Dobré ráno #buongiornocosì Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 29 Ott 2020 alle ore 2:47 PDT

Anche per Alena Seredova Instagram riveste una importanza pressoché capitale. allo stesso modo di tanti altri vip sia del mondo dello spettacolo che dello sport. Con la piattaforma social, la bellissima ceca ha modo di avere una interazione diretta con i suoi tanti ammiratori.

LEGGI ANCHE –> Valentina Ferragni, “Madame” della moda: lady chic in quel di Milano – FOTO

I quali la ammirano sempre per la bellezza, che è pari pari a quando lei era una ragazza bellissima che sfilava in passarella e che faceva tante apparizioni in televisione. Ma anche per la simpatia ed il buonumore che l’hanno sempre contraddistinta. La Seredova, nella tarda primavera, ha provato di nuovo la gioia di essere mamma. Infatti la 42enne nativa di Praga ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte, avuta dal suo attuale compagno, l’imprenditore Alessandro Nasi.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera, abito lungo e passo spedito in giro per Milano. Divina – FOTO

Alena Seredova Instagram, la sua figlioletta è dolcissima

Visualizza questo post su Instagram #sostienicandiolo #lifeispink 💕 @fprc_onlus_candiolo Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 24 Ott 2020 alle ore 1:47 PDT

E lei non ha intenzione di fermarsi qui. Infatti dalla stessa Alena Seredova Instagram ha fatto da cassa di risonanza per quello che è un suo grande desiderio. Ovvero accogliere un altro bel bebè, tra qualche tempo. Alla precisa domanda di un suo ammiratore, lei dice: “Devo essere onesta: Vivienne è talmente spettacolare che mi ha fatto venire voglia di un altro figlio”. Però lei stessa ha anche sottolineato come alla sua età non sia così facile.

LEGGI ANCHE –> Melissa Satta, sempre più bella e sempre più in forma: che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Instagram vs reality ➡️➡️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 22 Ott 2020 alle ore 8:35 PDT

Ed anche la gravidanza di Vivienne era arrivata in maniera tanto gioiosa quanto inaspettata. Dalla precedente – e conclusasi in maniera tristissima – relazione con Gianluigi Buffon lei ha avuto anche Louis Thomas nel 2007 e David Lee nel 2009.