Alessia Marcuzzi annuncia con gioia una notizia positiva-FOTO

La Marcuzzi ha fatto un annuncio importante tramite una foto su Instagram in bianco e nero, è molto felice

Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto su Instagram in bianco e nero e nella didascalia ha fatto un annuncio importante che la riempie di gioia:”Sono negativa. Scusatemi se sono costretta a scrivervi tutto…ma devo farlo per forza perché andando in onda ogni settimana, il mio essere positiva o negativa è di dominio pubblico. Sono felice, certo!”.

Marcuzzi dopo l’annuncio della non partecipazione alla puntata delle Iene di martedì, arriva una buona notizia

La conduttrice aveva annunciato martedì che non avrebbe potuto partecipare alla puntata delle Iene a causa della sua positività a un test veloce per il Covid-19. Aveva scritto in un post su Instagram, queste parole: ” Purtroppo non sarò alle Iena questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta a un test antigenico tramite tampone, e questo fortunatamente ho avuto esito negativo”. La showgirl ha poi spiegato che purtroppo però per prassi dell’azienda ha comunque dovuto abbandonare lo studio, in attesa di un ulteriore verifica per non rischiare.

La Marcuzzi si è detta molto dispiaciuta di non aver potuto partecipare alla puntata come ogni martedì. Tuttavia questa esperienza mostra quanto è incerta la situazione che determina la positività di una persona al virus. I test possono mentire sull’esito a quanto pare e questo rende ancora più complessa la verifica dei contagi. Anche la conduttrice stessa commenta la questione dicendo:” Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me”.

Visualizza questo post su Instagram Milano Iene 😎 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 27 Ott 2020 alle ore 7:58 PDT

Era già capitato qualche settimana fa che la Marcuzzi fosse risultata positiva, ma dopo un’ulteriore controllo aveva annunciato la sua negatività. In ogni caso fortunatamente era di nuovo un falso allarme e la Marcuzzi sta bene e tornerà presto alle Iene.

