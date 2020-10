Ambra Lombardo condivide una foto su Instagram, è bellissima in un body di pizzo nero sotto scrive una frase curiosa

Visualizza questo post su Instagram Beata solitudo Sola beatitudo #holdonbaby #memories Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: 28 Ott 2020 alle ore 9:39 PDT

La Lombardo condivide due foto su Instagram molto sensuale, con indosso un body di pizzo sexy. Nell’altra foto è in primo piano e spiccano gli occhi intensi blu, sottolineati dalla matita nera. Nella didascalia sotto la foto scrive “Beata solitudo Sola Beatitudo”, frase curiosa e malinconica e ancora nell’hashtag scrive, hold on baby che significa tieni duro. A cosa si riferirà la bella modella.

Carriera e Vita Privata di Ambra Lombardo

Ambra Lombardo è un insegnante di Lettere e Filosofia in un liceo di Milano, ma è anche una modella nonchè ex concorrente del Grande Fratello 16. Nel 2004 ha anche partecipato a Miss Italia arrivando seconda. Chiaramente la donna ha una propensione per l’arte e la cultura ma forse anche lo spettacolo. Nella casa del Grande Fratello aveva confessato di aver sempre voluto fare l’archeologa, anche se non si lamenta del suo lavoro che comunque l’appaga. Durante la permanenza alla casa del GF, la bella Ambra ha lasciato il segno per l’avvicinamento a Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari.

Purtroppo la loro conoscenza è stata interrotta dalla prematura uscita di lei dalla casa, ma nel tempo che ha trascorso Kikò nel reality l’ha sempre pensata. I due hanno avuto la possibilità di vedersi durante un’altra puntata, in cui Ambra ha fatto una sorpresa a Kikò ed è scattato un bacio fra loro. La loro storia è poi proseguita fuori dal programma finché non c’è stata una crisi dovuta a un presunto tradimento di Ambra con un ex gieffiano, Gaetano Arena.

Visualizza questo post su Instagram Strike a pause ⏸ #waiting #homing #🍀 Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: 23 Ott 2020 alle ore 11:50 PDT

Tuttavia sembrano smentire che la loro storia sia finita, nonostante la distanza dovuta al coronavirus che vede Ambra a Milano e Kikò a Roma. Recentemente però, Ambra ha ammesso che non essendosi evoluta la loro storia, si è estinta da sola. Pertanto i due non starebbero più insieme.

