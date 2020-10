Beautiful, anticipazioni puntata 29 ottobre: la verità di Hope

Beautiful, anticipazioni 29 ottobre: Thomas è ancora privo di sensi. Ridge teme per la sua vita, mentre Brooke tenta ancora di scusarsi. Nel frattempo Hope…

È un momento davvero critico: Thomas è precipitato giù dalla scogliera durante una colluttazione con Brooke e adesso lotta tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. Ridge è furioso. Lo stilista non riesce proprio a credere che sua moglie abbia davvero attentato alla vita di suo figlio ed è sempre più convinto che ci fosse intenzionalità nei suoi gesti. Nel frattempo la notizia si spande a macchia d’olio e giunge alle orecchie di Bill. Il ricco magnate è sorpreso, ma non sembra troppo dispiaciuto dell’accaduto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, la categoria Under Donne di Hell Raton: chi è MyDrama

Beautiful, anticipazioni 29 ottobre: Hope è sconvolta

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Hope è sconvolta. Dopo aver raggiunto sua madre e Ridge in ospedale, la ragazza ammetterà di non aver mai creduto che Thomas potesse fargli del male. Il gesto di Brooke sarebbe stato dunque del tutto inopportuno. La versione di Hope sembra avvalorare la tesi di Ridge, la cui rabbia e repulsione per la moglie cresce a dismisura. Nel frattempo i medici annunciano che le condizioni di Thomas sono critiche: il giovane Forrester ha un’edema cerebrale e potrebbe aver bisogno di una delicata operazione alla testa.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che alla Spencer Publications la notizia dell’incidente di Thomas lascia tutti molto perplessi. Wyatt, che ha ricevuto la notizia da Liam, non sa proprio cosa pensare. Bill è invece certo di una cosa: Brooke è innocente, non può essere altrimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, Bridget torna nella soap dopo 10 anni: com’è diventata oggi

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter