Belen Rodriguez il gesto di passione in mezzo alla strada con la nuova fiamma – FOTO

Belen Rodriguez si lascia travolgere dalla passione. Si concede un momento piccante in mezzo alla strada con la nuova fiamma. Che spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Pᴀsᴏs @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Ott 2020 alle ore 7:24 PDT

Pᴀsᴏs, questo è quanto scrive su Instagram Belen Rodriguez. Momento di passione, due corpi che si intrecciano per dare vita ad un’intensa emozione che solo il ballo riesce a dare. Scatto in bianco e nero, una strada poco affollata ed una Belen Rodriguez che insieme ad Antonino Spinalbese si concede un ballo. Outfit semplice per la modella argentina: capelli raccolti, pantalone nero con zampa finale – moda di questa stagione – scarpe con i lacci e maxi pull. Sicuramente una Belen diversa dai soliti canoni a cui tutti siamo abituati a vederla, ma ciò nonostante continua ad essere una femme fatale. Con le braccia attorno al collo di Antonino, Belen fa dei passi di ballo. Dalla foto ovviamente non si riesce a vedere la sequenza, ma la posizione della gamba conferisce movimento allo scatto. Ovviamente, entrambi sono muniti di mascherina.

Belen Rodriguez, chi è Antonino?

