Benedetta Parodi e il suo sogno: “Cosa volevo fare da bambina” – FOTO

Benedetta Parodi si è raccontata a Daria Bignardi nel corso di un’intervista a “L’Assedio” e ha rivelato quale fosse il suo più grande sogno quando era una bambina

Le risposte alla fatidica domanda “cosa vuoi fare da grande?” rivolta ai bambini spesso possono essere delle più fantasiose. Ma non quella di Benedetta Parodi che può affermare di aver realizzato il suo sogno più grande. La giornalista è stata ospite da Daria Bignardi per promuovere il suo nuovo libro “Una poltrona in cucina“, nel quale non ha voluto parlare solo di cucina ma anche della sua famiglia e della sua infanzia. E a proposito di questo si è lasciata andare ad alcune confidenze e ha rivelato cosa sognasse di fare quando era ancora una bambina.

Benedetta Parodi e il sogno di diventare una scrittrice

Durante l’intervista Benedetta Parodi ha raccontato di come abbia sempre sognato di fare la scrittrice, fin da quando era piccola. Un sogno che si è avverato. Non si tratta della prima uscita in libreria per lei, che nel corso degli anni ha pubblicato svariati libri di cucina, ma questa volta si tratta di un progetto del tutto particolare. “Una poltrona in cucina” non sarà un classico libro di ricette ma racconterà le origini della passione di Benedetta per questo mondo, nata grazie alla nonna. Inviterà il pubblico a ripercorrere con lei le tappe di questo rapporto e della sua formazione.

Parlerà di sé, della sua carriera, dei suoi rapporti privati, il tutto condito con un contorno culinario. Le ricette presentate avranno una loro storia e saranno tutte legate in un modo o nell’altro alle esperienze vissute in prima persona dalla Parodi. Nel corso della chiacchierata con Daria Bignardi ha svelato quanto si sia emozionata nel vedersi in un luogo a lei molto caro per la prima volta in televisione.

“Ho condotto il tg, ho fatto uno speciale su Bin Laden, ma quando mi sono vista in video a soffriggere, mi sono commossa” ha raccontato. Una passione che nasce anche dalla volontà di far felici le persone a lei care. “Non cucino per me stessa, ma per chi assaggerà“, ha sottolineato.

