Bomboniere fai da te per il matrimonio: creazioni facili e originali

Il grande giorno è vicino. Avete scelto tutto: abito da sposa, fiori per le decorazioni, ma mancano le bomboniere per omaggiare gli invitati. Quale occasione migliore per creare delle splendide bomboniere fai da te per il matrimonio.



Tra le idee più creative per realizzare delle bomboniere fai da te c’è quella di accompagnare al sacchettino di confetto una foto degli sposi in stile polaroid con tanto di frasi romantiche personalizzate.

Per chi ama la semplicità, si può pensare anche a delle graziose piantine di fiori o di cactus, decorate a proprio piacimento.

Chi vuole andare sul classico, può optare delle piccole scatole molto semplici e pratiche. Al loro interno vanno messi i confetti e possono essere create con diversi materiali.

Si possono usare, ad esempio, dei piccoli barattoli di vetro, ma anche il feltro oppure dei fili o materiale usato per fare l’uncinetto.

Gli scatolini si possono creare anche utilizzando un cartoncino, possibilmente con uno spessore più doppio della norma. Ciò che serve per creare delle splendide scatoline sono colla e forbici.

Come realizzare bomboniere fai da te per un matrimonio

Per realizzare delle bomboniere fai da te per il matrimonio, puoi utilizzare anche delle candele o delle saponette. Basterà comprare uno di questi oggetti, per poi metterlo in una scatola oppure rilegarlo con fiocchetti e nocche.

Tra gli innumerevoli oggetti che si possono adattare a mo’ di bomboniera, ci sono anche le tegole decorate oppure i tappi di sughero.

Nel primo caso, si potrà dare libero sfogo a merletti e pizzi. Nel secondo caso, invece, si potranno realizzare degli sfiziosissimi portachiavi. Per realizzarli, si dovranno comprare degli occhielli metallici.

Non dovrai fare altro che inserire la parte a vite dell’occhiello dentro il tappo. Se, invece, si tratta di tappi nuovi, magari comprati nei negozi di bricolage, dovrai semplicemente avvitare l’occhiello in ogni singolo tappo.

LEGGI ANCHE –>Come realizzare fiori di carta scenografici in pochi semplici passaggi

Una volta fatto questo passaggio, si potrà passare alla decorazione dei tappi di sughero. Si possono usare delle decorazioni come brillantini, glitter, perline, da incollare con la colla a caldo. I più fantasiosi potranno anche sbizzarrirsi con i colori acrilici.

Volendo, potrai anche optare per una bomboniera gastronomica fai da te. In questo caso non dovrai fare altro che preparare una confettura a base di frutta, da mettere poi in dei graziosissimi vasetti da decorare in modo creativo.

Anche creare dei barattolini con le spezie può essere una buona idea. In questo caso non dovrai fare altro che prendere del peperoncino, dei chiodi di garofano oppure dei granelli di pepe fresco da mettere dentro i vasetti.

Per ultimare le bomboniere fai da te, non dovrai fare altro che procurarti un rotolo di pizzo per metterlo sul bordo del coperchio.

Sacchetti profumati

Tra le idee per creare una bomboniera fai da te per il matrimonio, ci sono anche dei bellissimi sacchetti profumati con le erbe aromatiche. Si tratta di una soluzione originale per profumare armadi e cassetti.

I sacchetti potrai decorarli a piacere: con conchiglie, fiori essiccati e rametti. In alternativa potrai optare anche delle saponette naturali con olii essenziali da adornare con pizzi e merletti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter