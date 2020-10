Caterina Balivo, minigonna e stacco di gamba da impazzire: che fisico – FOTO

Mai così seducente e propositiva Caterina Balivo, uno schianto su Instagram con uno spacco di coscia da infarto: fan in delirio

Clichè inusuale per la bellissima e stupenda Caterina Balivo, mai così pronta a sfidare la sorte del momento con un messaggio di “belle” speranze al pubblico innamorato. La condutrice napoletana ha ridato per un attimo un significato positivo all’esistenza, in un periodo in cui la vita è resa difficile da un nemico invisibile.

La “dama” di Rai 1 non perde di vista il buon senso della vita, come quando riusciva a rendere l’atmosfera in studio piena di sensazioni di gioia e commozione, tra pubblico e parterre.

Oggi la presentatrice napoletana ha scelto di defilarsi dal grande schermo, ma non ha lasciato di certo in balìa del destino, gli appassionati del suo stile di vita.

Caterina Balivo, bellezza senza tempo: scatto quasi da censura

Visualizza questo post su Instagram Buon pranzo della Domenica ✨ #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:21 PDT

Consapevole dell’atmosfera di tragedia e disperazione che si vive al di fuori delle quattro mura, Caterina Balivo ha rinunciato alle solite “tavolate” con gli amici. Come si può evincere dal suo profilo Instagram, la conduttrice partenopea ha regalato un’anteprima da brivido, prima della cena romantica in compagnia del marito.

“Chissà se ne sarà contento?” – si chiede perplessa sui social. Ma nel frattempo a godere del nuovo outfit sensuale e inusuale di Caterina sono i suoi orgogliosissimi follower che hanno apprezzato in men che non si dica la “verve” di lady sexy, come non la vedevamo dai tempi della tv.

Dal muretto si nota la maxi espressività dal volto di Caterina, con un volto, come sempre, super sorridente, distaccato da qualsiasi sentimento di preoccupazione. Non può passare insservato quella minigonna blu cortissima, che tanto si ispira ad una sensualità da 100 e lode.

Da notare, lo stacco di gamba da arresto cardiocircolatorio che mette per un attimo in risalto la parte “annerita” della sua intimità. Cosa ne pensate invece voi dell’ennesimo look seducente di Caterina Balivo? L’avete mai vista così sexy?

