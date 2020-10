Chiara Ferragni si spoglia completamente e mostra il pancione – FOTO. La fashion blogger ha fatto impazzire tutti i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato sui social

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del web. Ha raggiunto il successo qui in Italia, in particolar modo tra i giovani che non sono appassionati di moda, quando ha cominciato la sua storia d’amore con Fedez quattro anni fa. Una storia importante, fin da subito intensa, così tanto che la proposta di matrimonio è arrivata davvero dopo poco tempo. Entrambi giovani e innamorati si sono promessi amore eterno, fino a che non sono stati costretti a rimandare il matrimonio perché lei dopo pochi mesi ha scoperto di aspettare un bambino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

Chiara Ferragni in attesa della sua bambina, lo scatto su Instagram fa impazzire i fans

Leone è diventato fin da subito un idolo sui social, quasi una piccola mascotte: tutti lo amano e tutti condividono sul web i video più divertenti. Fin da subito i due genitori lo hanno mostrato al mondo, dicendo di voler fare loro questa scelta piuttosto che essere appostati dai paparazzi fuori casa. E sicuramente faranno così anche con la nuova arrivata: adesso Chiara è quasi al quinto mese e aspetta una bambina, per la sua gioia e di Fedez, della famiglia e del web che voleva vedere Leo alle prese con una sorellina da proteggere.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, arriva il chiarimento: “Ci ritroveremo”

L’annuncio di questa nuova gravidanza è arrivato in un periodo in cui il web se lo aspettava: era nell’aria, da diverse settimane la coppia era più affiatata e più felice del solito, e qualche scatto in cui si vedeva un accenno di pancia aveva destato sospetto tra i fans già un po’ di settimane fa.