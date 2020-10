Chiara Nasti senza reggiseno, “scappa” il dettaglio sexy – FOTO

Chiara Nasti fa impazzire i suoi follower: ogni foto una palpitazione per chi la guarda. Nell’ultimo scatto non indossa il reggiseno e succede l’imprevisto hot.

Visualizza questo post su Instagram 😜 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:57 PDT

Chiara Nasti, la bellissima blogger 22enne ha davvero messo a repentaglio la salute dei suoi followers: la foto che ha pubblicato su Instagram ha davvero scosso tutti. “Colpa” del dettaglio sexy che fuoriesce. Un imprevisto che forse la blogger non aveva considerato e pure c’è: nel selfie in questione la giovane ammiccante ha un top crop bianco a costine, maniche lunghe che mette in risalto il seno abbondante. A parte il dettaglio sexy conferitole dal tatuaggio che fuoriesce dal top, vi sarebbe un altro particolare visibile dall’occhio più attento. Pare proprio che Chiara non indossi il reggiseno e che si intravede nella prima foto – della sequenza di due pubblicata – il capezzolo della bellissima blogger. Il risultato è magnifico, il vedo e non vedo produce effetti pazzeschi per la napoletana, tant’è che i commenti sono tutti di apprezzamento. Qualcuno ha persino percepito uno cambio di temperatura dopo aver visto la foto.

LEGGI ANCHE -> Valentina Ferragni, “Madame” della moda: lady chic in quel di Milano – FOTO

Chiara Nasti risponde alle numerose domande

Vai su successivo per vedere le foto della Nasti