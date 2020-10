Costumi Halloween fai da te per ragazze: le idee più originali!

Mancano pochissime ore ad Halloween. Quale occasione migliore per cimentarsi nella realizzazione di costumi di Halloween fai da te? Ecco tante idee per creare dei costumi di Halloween per ragazze.

Tra i vestiti di Halloween più semplici da creare c’è quello de La Sposa cadavere. Per poterlo realizzare, dovrai munirti di veli e garze, vestito lungo e collant bianchi, parrucca blu, scarpe bianche e bouquet di fiori finti.

Per realizzare il costume de La Sposa cadavere, servono anche degli ombretti scuri, una matita nera, il cerone bianco e il rossetto blu o rosa.

La prima cosa da fare è realizzare con le garze un velo da posa da mettere in testa. Sfilacciare, poi, gli orli del vestito con l’aiuto delle forbici. Sotto il vestito, potete indossare i collant bianchi, che magari avere bucherellato in precedenza.

Il velo da sposa, creato in precedenza, dovrà essere fissato con l’aiuto di un cerchietto di fiori. In quanto al trucco, bisogna coprire l’intero volto con il cerone bianco e le braccia.

Per truccare gli occhi, invece, si possono usare degli ombretti blu, violacei e di colore nero. Con la matita nera, dovrai allungare le linee delle labbra e degli occhi. Come rossetto, dovrai optare per un blu scuro o un rossetto rosso. Non può mancare il tocco finale: il bouquet di fiori secchi.

Costumi di Halloween fai da te per ragazze: i più originali

In occasione della festa di Halloween, potrai vestirti anche da donna senza testa. In questo caso, servono degli stivali neri, dei guanti, un abito lungo con bottoni, imbottitura per cuscini, colla a caldo, inchiostro rosso, zaino da campeggio e degli abiti neri.

La prima cosa da fare è vestirsi di nero o di bianco. Usare, poi, lo zaino da campeggio che avrà la funzione di sagoma delle vostre spalle.

Indossate, poi, un abito lungo e fateci un buco dove dovrà essere messo il viso. Far riempire la parte superiore dello zaino, che avrete indossato, e le braccia con un’imbottitura.

Incollare, poi, i guanti alle maniche che, a loro volta, dovranno essere attaccate al vestito con la colla a caldo.

A questo punto dovrai tingere di rosso l’imbottitura e realizzare un trucco emaciato.

Tra i costumi di Halloween per ragazze c’è anche il look da infermiera zombie. In questo caso servono un vestito corto bianco, scarpe con il tacco, collant bianchi, fasce rosse con croce bianca, sangue finto, cerone bianco, rossetto scuro e ombretto scuro.

Bisogna innanzitutto indossare un vestito bianco, sfilacciandolo un po’ agli orli con le forbici. Mettere, poi, le fasce rosse con la croce bianca sulle braccia.

A questo punto, non devi fare altro che usare il sangue finto per macchiare tutto l’abito (questo passaggio è sicuramente meglio farlo prima di indossare l’abito).

In quanto al trucco, devi coprire il viso con il cerone bianco e usare degli ombretti scuri intono agli occhi. Si possono usare anche delle lenti a contatto rosse per rendere ancora più impressionante il look.

Se possibile, creare anche protesi e ferite con l’aiuto del make-up.

Per gli amanti del classico, invece, si può realizzare un costume di Halloween per ragazza ispirato a Mercoledì Addams.

Per realizzarlo servirà innanzitutto un abito nero o un completo con maglia nera e gonna dello stesso colore. Occorrono anche delle scarpe nere basse, una parrucca con due trecce laterali, cerone bianco, collo triangolare bianco e smalto rosso o nero.

Una volta indossati parrucca, abito e fatto il trucco, si potrà procedere con l’applicazione dello smalto. Un travestimento veloce ma di grande effetto.

Look più moderno?

Se siete amanti di uno stile un po’ più moderno, invece, potete optare per un costume ispirato ad Harley Quinn, il personaggio della saga di Batman.

In questo caso, procurarsi, una maglia nera e una rossa, delle calze nere a rete, una gonna in tutte nera, uno spray per capelli, una mazza da baseball, gli ombretti scuri, un rossetto rosso e cerone bianco.

La prima cosa da fare per realizzare il costume di Harley Quinn è prendere due maglie, una rossa e una nera. Con un righello, disegnare una linea verticale al centro delle due maglie.

Disegnare, poi, una seconda linea che deve stare a 2,5 cm dalla mediana che, sulla maglietta nera sta sulla sinistra, sulla maglietta rossa sta sulla destra.

Taglia le maglie prendendo come riferimento le seconde linee, per poi cucinare insieme le metà delle due magliette. Con il tessuto che è avanzato bisogna fare dei rombi che dovranno essere cuciti sulle maniche. Il tocco finale è la gonna in tulle con tanto di calze a rete.

In quanto al trucco, dovrai coprire il volto con il cerone bianco, per poi mettere anche l’ombretto, eyeliner e mascara sopra l’occhio.

La cosa migliore è sfumare il trucco, creando l’effetto lacrima, e poi passare al rossetto rosso.

I capelli, poi, dovranno essere raccolti in due code laterali che, volendo, possono essere colorate con uno spray colorato.

