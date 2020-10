Covid, Piemonte: l’esercito monta tendoni agli ingressi degli ospedali

La regione Piemonte ha chiesto aiuto all’esercito nella battaglia contro il Covid-19: montati tendoni agli ingressi degli ospedali

I numeri che la Protezione Civile ha dichiarato quest’oggi non sono affatto rassicuranti: 26.831 nuovi contagiati a fronte di un numero di decessi che aumenta leggermente, stanziandosi a 217. Nuovo record anche di tamponi: 201.452.

La seconda ondata non sembra affatto essere migliore della prima. Proprio oggi, in Francia, il presidente Macron ha annunciato un nuovo lockdown: l’unica differenza rispetto al primo è che le scuole rimarranno aperte. Nel frattempo, in Italia, il Piemonte chiede aiuto all’esercito, che allestisce tendoni agli ingressi degli ospedali.

Regione Piemonte: richiesta d’aiuto all’esercito

La Regione Piemonte, stando ai dati di oggi, vede la curva dei contagi salire pericolosamente. Sono infatti stati registrati 2.585 nuovi casi e 27 decessi, a fronte di un numero di tamponi pari a 12.787. Nella difficoltà generale che sta attraversando l’Italia, il Piemonte ha richiesto l’aiuto dell’esercito.

La richiesta non poteva che essere accolta: con estrema rapidità, infatti, sono stati montati due tendoni all’ingresso dell’ospedale di Rivoli, a Torino. Stando a quanto riporta l’Asl To3, si tratterebbe di “tende più grandi di quelle predisposte la scorsa primavera. Sono state allestite nello spazio che precede l’ingresso del pronto soccorso e saranno collegate fra loro“.

L’obbiettivo, come dichiarato anche dall’esercito attraverso i profili social, è di alleggerire la pressione creatasi nel pronto soccorso. Il Piemonte, infatti, è una delle Regioni più colpite da questa seconda ondata, ed assieme a Lombardia e Campania registra i numeri più elevati in termini di nuovi positivi.

“La prima tenda è adibita come punto di pre-triage; servirà a facilitare ulteriormente le procedure di accesso e a dividere meglio i flussi fra pazienti Covid e non Covid che arrivano in ambulanza. La seconda tenda sarà adibita a sala d’attesa“. È quanto dichiarato dall’Asl To3 e dall’esercito.

