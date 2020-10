Cristina Parodi, attraverso un post su Instagram, mostra il proprio supporto alla comunità di San Patrignano. “Insieme facciamo la differenza”: l’appello della conduttrice contro la tossicodipendenza

“Conosco bene San Patrignano e il valore di questa comunità. Per anni ho presentato l’asta per raccogliere fondi ma quest’anno l’evento sarà virtuale“: queste sono le parole che accompagnano l’ultimo post Instagram di Cristina Parodi. La conduttrice, da tempo, sostiene la comunità che lotta contro la tossicodipendenza, ed aiuta centinaia di ragazzi a “riprendere in mano” le loro vite.

“Perché il futuro lo costruiamo insieme. Dona anche tu!” – prosegue la Parodi, invitando i suoi followers a contribuire alla “TheCharityCallenge”. Perché è solo insieme che si fa la differenza, così come sottolineato dalla stessa comunità.

Cristina Parodi e l’impegno nel sociale

Cristina Parodi, affermata giornalista italiana, è stata per diversi anni presentatrice del noto Tg di Canale Cinque. Dopo averne abbandonato la conduzione, nel 2012, la conduttrice si è dedicata a numerosi altri format: da “Così lontani così vicini” (2013-2014) a “La vita in diretta” (2014-2017).

Nella stagione 2017-2018, Cristina è stata al timone di “Domenica In“, testimone che ha poi lasciato a Mara Venier, dati gli scarsi risultai in termini di share. Ha poi condotto, nell’edizione 2018-2019, il programma “La prima volta“, durante la fascia pomeridiana della domenica di Rai 1.

La Parodi è sempre stata molto attiva nel campo del sociale. Durante il periodo del lockdown, la giornalista, assieme ad altri personaggi dello spettacolo, ha partecipato alla raccolta fondi per l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“È un’iniziativa che è stata aperta con Cesvi, una Onlus di Bergamo, fin dai primi giorni dell’emergenza” – ha raccontato Cristina.

La conduttrice, nell’ultimo post su Instagram, ha inoltre espresso la propria solidarietà verso la comunità di San Patrignano, che da anni sostiene i più giovani nella lotta alla tossicodipendenza. Non potendosi svolgere eventi per la raccolta fondi, la conduttrice rinnova l’invito a donare. Perché, come reca anche lo slogan della comunità, “Insieme facciamo la differenza“.

