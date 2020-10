Strepitosa Dayane Mello. La modella brasiliana si mostra avvolta della propria, incomparabile bellezza. Ed i suoi followers vanno in estasi.

La bellissima Dayane Mello si trova ancora ‘reclusa’ all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Ma al contempo c’├Ę chi si prende cura del suo profilo personale Instagram, anche per spingere gli utenti a sostenerla quando lei si trova in nominaton.

LEGGI ANCHE –> Silvia Toffanin | lutto terribile | morta la persona pi├╣ cara

Ecco quindi che c’├Ę uno staff preposto a pubblicare degli scatti della 31enne brasiliana. Che in ognuno di essi appare pi├╣ bella che mai. La modella sudamericana ├Ę di una bellezza da mozzare il fiato e togliere le parole. La vediamo in particolare con un abito elegante dal quale fanno capolino le sue gambe strepitose. Il verde acqua che mette in risalto la perfezione di un fisico da sogno. Sono due le fotografie nelle quali Dayane appare irresistibilmente bellissima. Cos├Č come tanti altri sono i post capaci di farci sognare.