Diletta Leotta sexy in pigiama bianco abbracciata al suo amore speciale – FOTO

La bella conduttrice Dazn Diletta Leotta continua a deliziare i suoi follower e stavolta lo fa in pigiama bianco con in braccio il suo amato cagnolino

La bellissima 29enne Diletta Leotta, conduttrice di Dazn e speaker per Radio 105, continua a rapire i cuori di tutti i suoi follower. I suoi scatti sono strabilianti e spettacolari, le sue curve sono decisamente da arresto cardiaco, e questo è innegabile.

In serie A non si hanno occhi che per lei, la donna del campionato, sempre pronta e preparata. La giornalista di Dazn continua a pubblicare su Instagram nuovi contenuti che mandano in visibilio la sua enorme platea di follower, ben 7 milioni e 100mila. La splendida siciliana, oltre ad essere una bravissima conduttrice, ha anche una bellezza fuori dal comune.

Un “buonanotte” speciale al fan su Instagram