Splendida Elena d’Amario: la ballerina pubblica uno scatto in primo piano con indosso un cappotto invernale. I fan la riempiono di complimenti

Elena d’Amario, professionista nel programma “Amici” di Maria De Filippi, è splendida anche in tenuta invernale. Con il cappotto color viola e la cuffia, la ballerina nasconde una pioggia di ricci ribelli. Bella da togliere il fiato, Elena regala ai suoi fan uno scatto in primo piano, in cui balza immediatamente all’occhio il suo sorriso.

I fan la riempiono di complimenti: “Hai un sorriso che incanta!” – e ancora – “Sei super stupenda“.

Elena d’Amario: la carriera della ballerina

Elena d’Amario nasce nel 1990 a Pescara. Ha fatto il suo debutto nel 2008, partecipando alla trasmissione “Il ballo delle debuttanti“, condotta da Rita dalla Chiesa, e risultando vincitrice nella squadra delle pop. Successivamente, la ballerina ha partecipato alla nona edizione del talent show di “Amici“.

Proprio all’interno del programma della De Filippi, la d’Amario ha avuto l’opportunità di conoscere David Parsons, fondatore della “Parsons Dance Company“, ed è entrata a far parte della sua compagnia di ballo. L’esperienza si è protratta dal 2010 al 2019.

Dal 2015, Elena è una componente del cast dei professionisti di Amici, la trasmissione che l’ha resa nota al pubblico internazionale. È stata inoltre scelta come protagonista dei videoclip musicali di alcuni artisti: tra essi, Emma Marrone, Nek e Achille Lauro.

