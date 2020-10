Elena Morali, scatto fashion in barca a lato B oceanico: che fisico – FOTO

Elena Morali accende l’atmosfera autunnale con uno scatto prettamente estivo. Sexy in costume fa impazzire i fan con un energico lato B

Non c’è freno alle esperienze fashion di Elena Morali, una vera e propria sentenza di bellezza, all’ordine del giorno. Nonostante il periodo non è mai svanito in lei, quel coraggio di mettersi a passo della spietata concorrenza nel mondo della moda.

Eppure le vicende attorno al suo personaggio sono ricche di colpi di scena. Elena ha dovuto fare i conti con il caratteraccio, che la contraddistingue. Non a caso il rapporto con la famiglia è stato molto spesso sull’orlo del precipizio, quanto all’ex amato Luigi Favoloso, conosciuto sul parterre di Uomini e Donne.

Tra i due andava tutto per il meglio, finchè un atto di gelosia ha di fatto scatenato l’ira della Morali, che a quel punto non si è più controllata. A distanza dalla loro definitiva separazione, l’ex tronista è tornato “a ruota libera” sull’argomento con un lungo post sui social, dove spiegava che durante la lunga storia d’amore non aveva fatto mancare davvero nulla ad Elena, anche da un punto di vista caratteriale.

Ma alla fine l’istinto raggiante è prevalso dal cuore della fidanzata e a quel punto la divisione è stata inevitabile

Elena Morali, un raggio di sole che brilla nel cielo coperto di nuvole

All’indomani delle toccanti dichiarazioni dell’ex Luigi, Elena Morali ha deciso di non far presa sull’amore e di distinguersi con la sua esuberanza caratteriale. Le critiche alla modella e showgirl non sono mancate soprattutto in ambito social, ma lei ha dimostrato di essere l’eccellenza in persona de i “guarda e passa”.

Andare avanti per la propria strada! Questo è l’imperativo che vige nella vita di Elena Morali, che difficilmente si lascia condizionare dal contorno. La dimostrazione più proficua è evidente su Instagram, dove la web influencer bergamasca trova sempre il modo di incantare il pubblico con la sua “sovrabbondanza”.

In parallelo al lato attitudinale spicca in maniera evidente e incandescente un aspetto fisico di tutto rispetto. A confondere le idee ai follower ci pensa direttamente lei in prima persona. Lo scatto a prua della barca, oltra ad essere inusuale in questo periodo, non ha fatto mancare l’apporto caloroso ai follower

Gli stessi non hanno affatto disdegnato l’ormai conosciutissimo lato B di Elena Morali, “illegale” sotto tutti i punti di vista e fulcro di un fisico da brividi, che non lascia spazio alle parole. E voi, quanto approvate l’ennesima performance sensuale della modella lombarda?

